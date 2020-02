Sanremo, Fiorello non farà il bis: "Le cose belle non vanno ripetute" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Francesca Galici Se l'Amadeus bis è in forse, Fiorello sicuramente non rifarà il festival di Sanremo: è lo showman a dichiararlo nelle sue storie Instagram una volta tornato a Roma Il 70esimo festival di Sanremo è ormai finito da quasi 48 ore ed è tempo di bilanci per la prima edizione tardata Amadeus, che ha potuto contare sulla possente spalla di Fiorello come supporto. Visti i risultati clamorosi raccolti dal Festival più pop e meno conformista di sempre, l'azienda ha già prenotato Amadeus e Fiorello per l'anno prossimo, anche se a oggi entrambi sembrano aver gentilmente declinato il nuovo invito. "Per me sarebbe auspicabile un Sanremo bis per Amadeus e Fiorello", ha affermato Stefano Coletta durante l'ultima conferenza stampa della domenica, senza però trovare conferma da parte dei due protagonisti. Amadeus, infatti, pur non chiudendo definitivamente le porte a un ... ilgiornale

