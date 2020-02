Salute, Zampa: “L’intelligenza artificiale può rendere sanità più efficiente” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Questa mattina, insieme al professor Armando Cirillo, consulente del ministro della Salute, ho incontrato al Cineca un team di alta competenza tecnologica: David Vannozzi, direttore generale, Daniela Galetti, responsabile sistemi di supercalcolo, Serena Borelli, direttore organizzazione e sistemi e Mauro Moruzzi, Health advisory board di Cineca, promotore dell’incontro”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Zampa: “In quello che è il maggiore centro di calcolo in Italia, uno dei più importanti a livello mondiale, abbiamo avuto modo di confrontarci su come l’Intelligenza artificiale possa aiutare il decisore politico nel rendere la sanità più efficiente e fornire un servizio migliore ai cittadini in tema di eHealth e di utilizzo dei Big Data, anche per rafforzare la consapevolezza delle grandi opportunità che mette a disposizione di tutti questa ... meteoweb.eu

sabrinafantauzz : #Salute, #sanità #intelligenza #Artificiale la sottosegretaria Zampa. dematerializziamo gli ospedali, spariranno a… - BunkerPm : @dolcekatie1 Ma come? Per fortuna che per il sottosegretario Zampa 'risultavano non infetti'....affermazione quanto… - eliforri : @piersileri @robersperanza @szampa56 c’è chi blatera e strumentalizza e chi, come il Ministro Speranza, la Dottore… -