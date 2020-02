Sabatini su Barrow: «Bravo Bigon, io credevo meno nel ragazzo» (Di martedì 11 febbraio 2020) Walter Sabatini ha parlato anche di Musa Barrow durante il lungo intervento a È Tv nella trasmissione il Pallone nel 7 Walter Sabatini ha avuto modo di parlare anche di Musa Barrow durante il suo intervento a Il Pallone nel 7 in onda su È Tv. Queste le parole del direttore dell’area tecnica felsinea. «È stato Bigon a proporlo e parlandone io gli avevo detto di lasciar perdere perché era una bomba inesplosa. Poi succede che giochiamo contro l’Atalanta, Barrow entra e fa bene. Alla fine della gara incontro Sinisa nello spogliatoio e lui mi fa bravino il giocatore che è entrato nell’Atalanta, così prendo la palla al balzo e gli dico se vuole prenderlo. Lui mi dice di sì e così nasce la trattativa. Una trattativa molto importante e impegnativa a livello economico, ma noi pagheremo volentieri quello che c’è da pagare. Anche Fenucci sarà contento di farlo» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

