Mita Marra: Formazione digitale e riqualificazione urbana, San Giovanni farà scuola (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il polo universitario di San Giovanni a Teduccio è un centro di Formazione digitale che si avvale oggi di ben cinque Academy: Apple, Digita, Cisco, FS e, ultima, Capgemini. Appare assodato che si candida a motore della riqualificazione urbana di un quartiere di antica vocazione industriale, oggi costellato da innumerevoli capannoni dismessi, spesso abbandonati al degrado. Ma c’è di più. Nato dal progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Cirio (che fino a circa cinquant’anni fa dava lavoro a diecimila persone), lo scorso anno il Polo è stato riconosciuto dalla Commissione europea come Buona pratica nell’utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale. In che misura può diventare un traino di innovazione e competenza tecnologica tale da contaminare la realtà industriale campana? Per rispondere al quesito l’Università di Napoli Federico II ha affidato una ricerca a Mita Marra, docente ... ildenaro

