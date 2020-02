Lombardia: Consiglio Regione autorizza indagine conoscitiva su traffico droga (Di lunedì 10 febbraio 2020) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha accolto la richiesta della commissione speciale Antimafia di poter effettuare una indagine conoscitiva sul “traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope sul territorio lombardo, legato anche al riciclo liberoquotidiano

053_Vince : @Alessan87490307 È difficile ciò che dici perchè bisogna dar conto ai caproni che votano per i vari partiti anche… - zazoomblog : Foibe: presidente Consiglio Lombardia domani nel Comasco per intitolazione giardini - #Foibe: #presidente… - annaros70527446 : @Deputatipd scrivete che la lega in lombardia si è aumentata gli stipendi invece i 7milioni di euro di aumento… -