Grande Fratello Vip, le reazioni di Elga Enardu e Alessandro Graziani ai like di Serena (Di martedì 11 febbraio 2020) Serena Enardu, Pago e Pedro Settembre, stasera, 10 febbraio 2020, si sono confrontati all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La famiglia del cantautore sardo non ha particolarmente gradito dei like messi dall'ex tronista di 'Uomini e Donne' a delle foto del ragazzo su Instagram a pochi giorni dall'ingresso nel loft (con lo scopo di riconquistare l'ex fidanzato).Grande Fratello Vip, le reazioni di Elga Enardu e Alessandro Graziani ai like di Serena 10 febbraio 2020 23:57. blogo

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - GrandeFratello : Pietro, il fidanzato di Antonella Elia questa sera entrerà in Casa. Troverà il modo di giustificare le foto che la… - GrandeFratello : Preparatevi: dopo stasera la Casa di #GFVIP non sarà più la stessa. Su #Canale5, in streaming su @MediasetPlay e su… -