Gazzetta | rigore su Milik netto Errore di abisso che non richiama Giua al Var

Non ci sono dubbi neanche per Edoardo Lusena che sulle pagine della Gazzetta dello Sport concorda che il rigore su Milik era netto Al San Paolo un pomeriggio no per l'arbitro Giua, che dirige Napoli-Lecce. L'episodio cruciale è al 73': Milik va giù in area e lo fa in maniera plateale, il fischietto estrae il giallo ai danni del napoletano senza tentennare di fronte alle proteste del Napoli. Le immagini, che il Var abisso non fa rivedere al collega in campo, mostrano che Donati colpisce Milik in un contatto con piede e poi caviglia che non lascia dubbi. Giua viene tratto in inganno dalla caduta più che accentuata del polacco, ma è qui che chi è all'auricolare deve invitarlo al monitor. E invece, dopo un breve colloquio, l'arbitro tira dritto con una decisione che lascia più di un dubbio per un rigore non valutato

