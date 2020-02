Foibe, prende la parola Gasparri e il Pd abbandona Basovizza (Di lunedì 10 febbraio 2020) prende la parola il senatore Maurizio Gasparri in rappresentanza del Senato e i parlamentari del Pd lasciano la Foiba di Basovizza in segno di protesta per la irritualità del caso.Per la prima volta era intervenuto prima di lui un presidente di regione - in questo caso il Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e ciò ha suscitato qualche mugugno, quando però ha preso il microfono anche Gasparri, allora c’è stata la protesta.“Foiba Basovizza ormai è palcoscenico della destra sovranista”, ha commentato la parlamentare dem Debora Serracchiani. “Il nostro impegno è sempremaggiore affinché questo giorno sia una solennità in cui si condivide pietà e giustizia e non un’occasione per spingersi in prima fila alla ricerca delle telecamere”, ha specificato la deputata Serracchiani. ... huffingtonpost

