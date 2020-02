Douglas Costa ha saltato 40 partite per infortunio e la Juventus riflette sul futuro (Di lunedì 10 febbraio 2020) La fragilità muscolare è il tallone d'Achille di Douglas Costa che a Torino è stato spesso fermato dagli infortuni in questi 3 anni. Il brasiliano ha vissuto il periodo più difficile dal punto di vista fisico nella seconda parte dell'ultima stagione. E febbraio non è un mese affatto fortunato: l'anno scorso, di questi tempi, iniziò il suo calvario che lo costrinse a fermarsi. fanpage

