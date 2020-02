Breitling reinterpreta il cronografo rattrappante (Di lunedì 10 febbraio 2020) La collezione Navitimer di Breitling si arricchisce con un nuovo modello che reinterpreta il rattrappante, una delle più famose complicazioni dell'orologeria che grazie alle lancette sovrapposte del cronografo centrale permette di misurare simultaneamente due periodi trascorsi. Si tratta del Navitimer B03 Chronograph Rattrapante: un segnatempo di carattere, equipaggiato dal calibro di manifattura Breitling B03, esclusivo movimento rattrappante tutelato da due brevetti e totalmente realizzato presso la Breitling Chronométrie a La Chaux-de-Fonds. Alloggiato in una generosa cassa da 45 mm realizzata in oro rosso 18 carati, il Navitimer B03 Chronograph Rattrapante è rifinito da un cinturino in pelle di coccodrillo nero con fibbia ad ardiglione e si distingue per il suo quadrante Stratos Gray, per gli indici delle ore e le lancette di ore e minuti rivestiti di ... gqitalia

