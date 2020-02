Brad Pitt, da Thelma & Louise a C’era una volta… l’Oscar che sa di rivincita con dedica ai suoi 6 figli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Bello, generoso, una lunghissima carriera di attore e una recente di produttore. Ma il premio Oscar a Brad Pitt – che ha surclassato i suoi colleghi nella categoria miglior attore protagonista – sembra quasi un cadeau dell’Academy a una esistenza piuttosto turbolenta negli ultimi anni con la separazione da Angelina Jolie e un lungo periodo di riabilitazione. Anche se a scorrere la lunga carriera dell’attore ci sono ruoli e personaggi che non si dimenticano e questo premio sa un po’ di rivincita su chi lo considerava troppo bello per essere anche bravo. La statuetta per C’era una volta a… Hollywood era quasi scontata dopo gli altri riconoscimenti incassati per il suo Cliff Booth, personaggio creato dalla mente di Quentin Tarantino. Al regista candidato l’attore, 56 anni con gli addominali più scolpiti di un 20enne, ha detto: “Il cinema sarebbe ... ilfattoquotidiano

