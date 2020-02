Barbara D’Urso, sotto la gonna niente: l’ospite ripreso mente sbircia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ieri sera a Live non è la D'Urso si è visto davvero di tutto. Si farebbe prima a raccontare quello che non è successo. Il protagonista assoluto è stato Morgan seguito subito dopo da Vittorio Sgarbi. Non è un caso se i due sono molto amici, prima entra Morgan che fa una bella sfuriata che ha raccontato la sua versione dei fatti dopo la squalifica dal Festival di Sanremo durante la quarta puntata, dopo aver cambiato di suo pugno le parole del testo in gara "Sincero". Questo suo inqualificabile gesto ha scatenato l'ira di Bugo che ha lasciato immediatamente il palco dell'Ariston. E' stata "una vendetta" architettata da Morgan dopo il flop della serata delle cover che a suo dire Bugo non avrebbe rispettato gli accordi presi prima per l'interpretazione di "Canzone per te" di Sergio Endrigo: "“Il motivo per il quale ho scritto quelle parole è perché chi la fa la aspetti. Quella sera della ... howtodofor

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - sunflowerily : RT @francescaRSSN: Mara Venier: invita Bugo e gli fa cantare la SUA canzone a cappella pur non avendo preparato niente. Barbara D'Urso: in… - xfightfordreams : Barbara D'Urso che ogni anno dice 'magari l'anno prossimo lo condurrò io il festival' e poi puntualmente prende il… -