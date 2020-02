VIDEO – Giua, due pesi e due misure per lo stesso fallo (Di domenica 9 febbraio 2020) Sul proprio profilo Twitter il giornalista Manuel Guardasole, ha postato un VIDEO in cui l’arbitro... L'articolo VIDEO – Giua, due pesi e due misure per lo stesso fallo proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

MassimoCaputi : E' incredibile come gli arbitri riescano a complicare le cose semplici:c'è chi va al video e non torna indietro pur… - AngeloBaldes : RT @MGuardasole: Due pesi, due misure. Lo stesso arbitro Giua, nella gara fra Juve e Genoa, concesse questo rigore a Cristiano Ronaldo al 9… - fyrewinter : RT @HaruhiBlack: Giua: 'DECIDO IO' #napolilecce -