Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 08:10 (Di domenica 9 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione ho appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio polemiche sulla nuova circolare del Ministero della Salute per le scuole sulla prevenzione del coronavirus monitoraggio con permanenza volontaria case assenza giustificata per bambini a studenti di ogni nazionalità che ha nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della città interessate dalle epidemie di coronavirus in Italia viva contesta il criterio di spontaneità e chiede che i ministri competenti deciderò se i soggetti a rischio possono andare a scuola o meno i presidi chiedono nuove regole dal Ministero dell’Istruzione tra gli italiani in partenza da buoni intanto non c’è il diciassettenne che già una prima volta Non era potuto partire ha di nuovo la febbre e non si è potuto imbarcare ieri il premier Conte Intanto ... romadailynews

SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - LegaSalvini : ++ POMEZIA, VANDALIZZATO IL MONUMENTO AI MARTIRI DELLE FOIBE ++ -