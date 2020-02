Sky si scusa per aver spoilerato la vittoria di Diodato a Sanremo 2020: “Errore tecnico” (Di domenica 9 febbraio 2020) Clamoroso finale per il Festival di Sanremo 2020, con SkyTg24 che ha svelato il nome del vincitore con circa mezz'ora di anticipo sull'annuncio ufficiale. Mentre gira voce di un errore umano involontario ("L'operatore si è addormentato sul program"), sono arrivate le scuse ufficiali: "Per sbaglio è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato". fanpage

