Sanremo 2020: ecco tutti i vincitori dei vari premi (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha sbancato il Festival di Sanremo portandosi a casa ben tre premi: il leone d'oro destinato al primo classificato, il premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla. Rancore con Eden ha invece vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, mentre Francesco Gabbani (che si è classificato secondo) ha vinto il premio Tim Music. L'orchestra ha invece premiato Tosca con il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

