Renzi e il gioco del pollo (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella teoria dei giochi “Il gioco del pollo”, o (in italiano) più correttamente gioco del coniglio, è una situazione in cui due giocatori devono costringere l’avversario a cedere nel braccio di ferro instaurato senza fare altrettanto. Se nessuno cede, il risultato finale è pessimo per entrambi. L’esempio classico è il gioco della scogliera (o chicken run) in Gioventù Bruciata con James Dean.dove due giovani si lanciavano a forte velocità a bordo di una macchina e vinceva chi sterzava all’ultimo momento prima che la macchina precipitasse nello strapiombo sul mare. E’ chiaro che ne se nessuno avesse ceduto ci sarebbe stata la situazione peggiore (tutti e due morti). Questo “gioco” può modellizzare l’equilibrio del terrore durante la Guerra Fredda: La così detta mutua distruzione assicurata (MAD) descriveva situazioni come la Crisi dei Missili di Cuba, in cui ... nextquotidiano

Noovyis : (Renzi e il gioco del pollo) Playhitmusic - - florianademiche : @Skizzo1984 @ConteZero76 E perché scusa? #Renzi ha dato vita al governo turandosi il naso pur di non lasciare l’It… - valtaro : #La conferma di Mara Carfagna: 'Il mio campo di gioco è il centrodestra, no a Renzi e Calenda'… -