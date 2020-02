Napoli-Lecce, 2-3: disastro al San Paolo (Di domenica 9 febbraio 2020) Napoli-Lecce, 2-3: disastro al San Paolo Nei primi 20 minuti di gioco in campo c’è... L'articolo Napoli-Lecce, 2-3: disastro al San Paolo proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

sscnapoli : ?? #NapoliLecce, tornelli aperti dalle ore 12:00 ?? - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce in vantaggio alla mezzora 1-0 per noi ?? il Tabellino… - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce nuovamente avanti, dopo il pareggio del Napoli in avvio… -