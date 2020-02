Liverani: “Abbiamo subito 20 minuti, poi abbiamo cercato di mettere in difficoltà una squadra forte” (Di domenica 9 febbraio 2020) Nel post partita di Napoli-Lecce, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore del Lecce, Liverani. abbiamo subito i primi venti minuti la pressione del Napoli con qualità tecnica, palleggio e aggressività. Non riuscivamo a giocare il nostro calcio, poi abbiamo preso coraggio e da lì abbiamo cercato di mettere in difficoltà una squadra forte. Dopo il pareggio del Napoli ci è riuscito ancora di più. Continuità che fa rima con personalità Sono giocatori che hanno aggiunto a quelli che c’erano. Avevamo un gruppo di squadra cresciuto con serie b, tra novembre e dicembre eravamo 11 o 12 giocatori, oggi abbiamo più scelta. E’ vero che si è dovuto battere per Saponara? Da quando lo abbiamo contattato il ragazzo non ha avuto dubbi. I soliti luoghi comuni… da addetti ai lavori ho ricevuto 24 telefonate su 25 che mi dicevano di non prenderlo perché lunatico, invece è ... ilnapolista

napolista : Liverani: “Abbiamo subito 20 minuti, poi abbiamo cercato di mettere in difficoltà una squadra forte” L’allenatore d… - NapoliSoccerNET : Liverani a Sky: 'Abbiamo subito la pressione del Napoli poi abbiamo preso coraggio' #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli… - ilnapolionline : SKY - Liverani: 'Abbiamo provato a far correre il Napoli indietro' - -