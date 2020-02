L’Inter vince il derby in rimonta, da 0-2 a 4-2, e raggiunge la Juventus in testa (Di domenica 9 febbraio 2020) Che serata a San Siro. Una serata come ai vecchi tempi, a un certo punto è apparsa un po’ di nebbia, terreno di quel verde intenso che fa tanto derby della Madonnina. L’Inter di Antonio Conte vince una stracittadina che Milano – e non solo – ricorderà a lungo. I nerazzurri chiudono il primo tempo sotto di due gol e alla fine vincono 4-2 con tre reti nel giro di 18 minuti e l’ultimo al 93esimo. L’Inter raggiunge così la Juventus in testa alla classifica, a 54 punti, la Lazio è terza a 53. La sconfitta dei rossoneri è una buona notizia per il Napoli, il Milan mantiene due soli di punti di vantaggio sugli azzurri. Alla fine, le sconfitte di Cagliari, Parma e Milan non rendono ulteriormente più amara la triste domenica del Napoli. Conte lascia Eriksen in panchina e manda in campo Sanchez al posto dello squalificato Lautaro Martinez. In mediana giocano ... ilnapolista

