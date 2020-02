Levante festeggia la vittoria di Diodato a Sanremo, Coez: “Fai rumore è dedicata a te eh?” (Di domenica 9 febbraio 2020) Levante ha sostenuto fino alla fine la posizione di Diodato sul podio e ha festeggiato la sua vittoria dietro le quinte. I due hanno avuto una relazione, tenuta perlopiù segreta, e da quando si sono lasciati aleggia sempre il suo fantasma sulla discografia del giovane cantautore. Motivo per il quale, il cantante e amico Coez, sempre nel backstage, le ha chiesto: "Fai rumore è dedicata a te eh?", mettendola letteralmente in fuga tra le risate generali. tv.fanpage

miao_free : Per la parte finale della classifica un po' godo ?? tranne per Elettra ma cmq non è arrivata ultima, Levante ed Elod… - sigma_tao : cantante LEVANTE stringa LEVANTE di ingresso LEVANTE=VALENTE valente san valentina 6 14 febbraio si festeggia gene… -