La lite tra Bugo e Morgan finisce a morsi e sputi

Laura Rio Scene da delirio all'Ariston nella sera delle cover Insulti, rissa, fuga dal palco e infine squalifica Laura Rio da Sanremo Scene da delirio. Un litigio epocale. Insulti, spinte, morsi. Accuse e contro accuse. Minacce di querele. Cronisti che vagano da una conferenza all'altra per raccogliere sfoghi e precisazioni. Lo scontro che si è visto all'Ariston tra Morgan e Bugo ha fatto male al Festival e ha fatto male alla musica italiana. Difficile capire, nelle ricostruzioni confuse e diametralmente opposte delle due parti, chi abbia ragione. Ecco i fatti: venerdì notte Bugo, dopo pochi secondi dall'entrata in scena, strappa i fogli a Morgan e scappa dal palco. Si vede tutto in diretta. Motivo? L'artista monzese aveva cambiato i primi versi della canzone in gara Sincero con frasi insultanti verso il collega: «Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura

