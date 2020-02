Inter-Milan in diretta TV e in live streaming (Di domenica 9 febbraio 2020) L’Inter e il Milan giocheranno contro stasera nel derby di Milano di Serie A, alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza”, in San Siro. Inter-Milan è una partita valida per la ventitreesima giornata, e l’Inter ci arriva da seconda in classifica ma con l’opportunità di raggiungere la Juventus al primo posto in caso di vittoria. Il Milan viene da cinque vittorie nelle ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia, competizione in cui disputerà giovedì prossimo la semifinale contro la Juventus. Nella partita del girone di andata l’Inter riuscì a battere il Milan per 2-0, con un gol di Marcelo Brozovic e uno di Romelu Lukaku. Rispetto a quella partita l’allenatore dell’Inter Antonio Conte non avrà a disposizione uno dei due centravanti titolari, Lautaro Martinez, squalificato per un’espulsione ricevuta due settimane fa. È in dubbio anche la ... ilveggente

