Gol Vecino | pazzesca rimonta Inter in pochi minuti dopo la perla di Brozovic VIDEO

Gol Vecino – Avevamo chiesto spettacolo anche in campo e non solo sugli spalti. Accontentati. dopo il 2-0 all'Intervallo in favore del Milan, tutto ci si poteva immaginare tranne che l'Inter potesse pareggiarla prima dell'ora di gioco. E invece no. Tutto ribaltato incredibilmente. Un uno-due letale, proprio come quello rossonero a ridosso dell'Intervallo. Ma a differenza degli uomini di Pioli, che avevano meritato il vantaggio, le due reti di quelli di Conte arrivano in modo casuale, ma rilanciano le chance e le convinzioni di vittoria di Lukaku e compagni. Ad accendere la fiammella della speranza è un super gol di Brozovic al volo dal limite dell'area. Ci pensa Vecino, pochi secondi di lancetta dopo, a ribadire in rete per il pari. In basso i VIDEO delle segnature. Rocket from Brozovic pic.twitter.com/9d6yk4FGxN — Sami (@SamiZaiiin) February

AlessiaNovelli2 : La prima è l’immagine di #Sky senza linea tracciata sul gol di #Vecino: #Sanchez sembra in fuorigioco. La seconda è… - giubi7 : #InterMilan Dice che #Pioli aspetta il quarto gol per una marcatura a uomo su #Vecino - Ema_Cosenza : Brozovic, Vecino, De Vrij. Il centrocampo della juve ha fatto 4 gol sto anno in 20 partite.. #InterMilan #VeronaJuventus -