Difficoltà nell’inserire luogo e temperatura nelle foto con device Huawei: il percorso necessario (Di domenica 9 febbraio 2020) Bisogna concentrarsi assolutamente su un argomento diventato improvvisamente caldo per gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei, soprattutto in riferimento a coloro che hanno riscontrato piccole anomalie con il proprio device dopo aver portato a termine l’aggiornamento con EMUI 10. Mi riferisco al fatto che, improvvisamente, siano scomparse delle informazioni presenti in precedenza nelle foto scattate, nonostante le avessimo impostate in questo modo. Come ripristinare luogo e temperatura nelle foto scattate con un Huawei In particolare, in tanti si chiedono per quale motivo siano scomparsi dati come il luogo e la temperatura in cui è avvenuto lo scatto con il proprio device Huawei. Secondo alcune testimonianze, il cambio di impostazione dei modelli coinvolti si è avuto dopo EMUI 10, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo non dispongono ancora di ... optimaitalia

