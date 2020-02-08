Bookbound Brigade Recensione PS4Polemiche Oliviero Toscani e Benetton: Ora non difendo più i pontiDa luglio 2020 salutate il bonus Renzi : ecco il trattamento ...Festival di Sanremo, tra i super ospiti ci sarà anche lei : La ...Sanremo 2020: Per la Snai Elodie verso la vittoria del FestivalCristiano Ronaldo e Georgina dopo Sanremo: rientro a Torino e ...Isola dei Famosi : Ecco chi è l’inviato di Ilary BlasiMorte Marco Vannini, fu omicidio volontario : serve un nuovo processoLei voleva separarsi : Omicidio suicidio, morti Andreas Pedersen e ...A Sanremo 2020 Fiorello offeso da Tiziano Ferro minaccia di lasciare ...

Traffico Roma del 08-02-2020 ore 09 | 00

NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ, LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA SI MANTIENE SCORREVOLE ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 08-02-2020 ore 09:00 (Di sabato 8 febbraio 2020) NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ, LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA SI MANTIENE SCORREVOLE OVUNQUE, RESTA QUALCHE DISAGIO SULLA CASILINA INTEATA DA UN INCIDENTE E DALLA CONSEGUENTE PERDITA DEL CARICO DA UN VEICOLO SULLA SEDE STRADALE. L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE GAIA. ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’INTERSEZIONE CON VIALE REGINA MARGHERITA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E SULLE ALTRE STRADE CONSOLARI. BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO IN REGIONE, ALTRETTANTO LA VISIBILITÀ. MA LE TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI TRATTI GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA SOPRATTUTTO SUI VIADOTTI. ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI LA MESSA PER L’ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSE FEDELI E DI PERSONALITÀ ... romadailynews

twittervirginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-02-2020 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2020
Clicca qui e commenta questo post!