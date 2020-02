Traffico Roma del 08-02-2020 ore 09:00 (Di sabato 8 febbraio 2020) NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ, LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA SI MANTIENE SCORREVOLE OVUNQUE, RESTA QUALCHE DISAGIO SULLA CASILINA INTEATA DA UN INCIDENTE E DALLA CONSEGUENTE PERDITA DEL CARICO DA UN VEICOLO SULLA SEDE STRADALE. L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE GAIA. ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’INTERSEZIONE CON VIALE REGINA MARGHERITA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E SULLE ALTRE STRADE CONSOLARI. BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO IN REGIONE, ALTRETTANTO LA VISIBILITÀ. MA LE TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI TRATTI GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA SOPRATTUTTO SUI VIADOTTI. ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI LA MESSA PER L’ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSE FEDELI E DI PERSONALITÀ ... romadailynews

