Trump non pensa di estendere scadenza del 9 luglio su dazi

Donald Trump non intende estendere la scadenza del 9 luglio per la pausa dei dazi, lasciando incertezza sul futuro delle negoziazioni commerciali con il Giappone. Secondo Bloomberg, questa decisione potrebbe complicare ulteriormente gli sforzi di raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti, con Tokyo che si prepara a pagare tariffe che potrebbero arrivare fino al 35%. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni significative sui rapporti economici globali.

Donald Trump non pensa di estendere la scadenza del 9 luglio per la pausa dei dazi. Lo ha detto il presidente americano, secondo quanto riportato l'agenzia Bloomberg, sollevando dubbi sulla possibilità che gli Stati Uniti raggiungano un accordo commerciale con il Giappone. Tokyo pagherà "dazi al 30%, al 35% o qualsiasi altro dazio che fisseremo", ha spiegato.

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Ft: l'Ue inasprisce la posizione sui dazi Usa. Trump: Non penso di prorogare la data del 9 luglio - Wall Street chiude contrastata; Trump non pensa di estendere scadenza del 9 luglio su dazi; Trump vince al Senato: budget con 3.300 miliardi di debito in piĂą. E sui dazi: no a estendere la scadenza del 9 luglio.

Trump-Ue, si tratta sui dazi. Spagna, Sanchez in crisi. L’europeo femminile di calcio | Podcast - L’accordo a un passo tra Unione europea e Stati Uniti e sui dazi, che accontenterebbe soprattutto Trump ma punterebbe a riduzioni su alcuni prodotti strategici. Come scrive informazione.it