L’attesa per il verdetto Inchiesta sui fumi in porto | Vogliamo nuove indagini

L’attesa per il verdetto sull’inchiesta sui fumi in porto si fa ormai insostenibile. I cittadini, esasperati dai rischi per la salute e dalla qualità della vita, chiedono a gran voce nuove indagini. È arrivato il momento che la giustizia ascolti davvero le loro preoccupazioni e prenda decisioni concrete. La speranza di un futuro più sicuro e sostenibile dipende da questo passo fondamentale.

La Spezia, 2 luglio 2025 – “Siamo stanchi di tenere le finestre chiuse ogni qualvolta una nave da crociera attracca al molo. Così non possiamo andare avanti, speriamo che la giustizia questa volta ci ascolti e ordini nuove indagini”. Sono arrabbiati, i cittadini e i rappresentanti delle associazioni riunite in Rete Ambiente Altro Turismo, promotori dell’esposto che circa tre anni fa mosse le indagini della Procura della Spezia: l’inchiesta per inquinamento ambientale non trovò riscontri tali che il pm Monica Burani chiese e ottenne l’archiviazione. E proprio contro quell’archiviazione ordinata dal gip, ieri mattina in tribunale si è consumato l’ennesimo capitolo, ovvero l’udienza per valutare il reclamo proposto dall’associazione, assistita dall’avvocato Valentina Antonini, sul quale si dovrà pronunciare a breve il giudice Mario De Bellis. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’attesa per il verdetto. Inchiesta sui fumi in porto: “Vogliamo nuove indagini”

