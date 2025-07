Prolungamento metropolitana M5 fino a Monza il sindaco rassicura sui fondi | A breve un nuovo inconto

Il progetto del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza si fa più concreto, con il sindaco che rassicura sui fondi necessari. Dopo un importante incontro al ministero delle Infrastrutture, è stato confermato che la linea arriverà con tutte le sue undici fermate. Tuttavia, resta ancora da chiarire il nodo dei 589 milioni di euro, ma le promesse di supporto aprono nuove speranze per il futuro della mobilità tra Monza e Milano.

Monza - L’incontro di giovedì scorso al ministero delle Infrastrutture, tra il ministro Matteo Salvini, i rappresentanti di Regione Lombardia e i sindaci di Monza, Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, ha sancito che la l inea M5 arriverà a Monza con tutte le sue undici fermate previste. Un risultato tutt’altro che scontato, che dissipa il timore di tagli al tracciato, ma che non ha sciolto il nodo principale: la copertura dei 589 milioni di extracosti necessari per completare l’opera. A fare il punto, in Consiglio comunale a Monza, è stato il sindaco Paolo Pilotto. “Ogni istituzione è arrivata con la propria squadra di tecnici all’incontro al ministero”, spiega il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prolungamento metropolitana M5 fino a Monza, il sindaco rassicura sui fondi: “A breve un nuovo inconto”

