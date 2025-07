In bar e negozi senza pagare | nel Magentino è caccia a una coppia di giovani

Nel cuore del Magentino, una coppia di giovani sta mettendo a dura prova negozi e bar, approfittando di acquisti senza pagare. Piccoli episodi che, sommati, generano un impatto significativo sull’economia locale e sul lavoro onesto di tanti. La loro condotta irresponsabile mette in discussione la serenità di chi opera con dedizione, e ora le forze dell’ordine sono alla ricerca dei responsabili. La comunità si chiede: quando finirà questa serie di furti?

Magenta (Milano) – Una coppia di giovani sta creando problemi a non finire a esercenti e negozianti del Magentino. Piccoli episodi, che fruttano spesso solo pochi soldi, ma che sommati rappresentano un danno non indifferente. E creano disagio in chi lavora onestamente. In sostanza i due fanno acquisti e se ne vanno senza pagare, come se nulla fosse. Spesso con quello che hanno consumato, anche solo un caffè. I due sono un uomo e una donna, entrambi molto giovani, che stanno facendo colpi a ripetizione. A rendere nota la situazione è stato un commerciante, che ha condiviso la sua esperienza sui social nel tentativo di mettere tutti in guardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In bar e negozi senza pagare: nel Magentino è caccia a una coppia di giovani

In questa notizia si parla di: giovani - pagare - magentino - coppia

