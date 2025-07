Caldo nei Nidi e nelle materne | la giunta corre ai ripari tra ‘pinguini’ e carotaggi

Con l’arrivo delle temperature torride, il Municipio di Imola mette in campo un piano d’interventi innovativo e tempestivo per proteggere i più piccoli. Tra verifiche sui condizionatori portatili, carotaggi nelle pareti e analisi tecniche, si cerca una soluzione efficace e duratura per garantire un ambiente sicuro e confortevole nei nidi e nelle materne comunali. La sfida è grande, ma l’impegno è ancora più forte.

Imola, 2 luglio 2025 – Verifica sul funzionamento dei condizionatori portatili in dotazione alle scuole; carotaggi nelle pareti per agevolare lo smaltimento dell’aria calda; avvio di un’analisi tecnica per “valutare soluzioni più stabili e a lungo termine”. È il piano di intervento annunciato ieri dal Municipio per nidi e materne comunali alle prese con l’emergenza caldo. Come di consueto, le strutture per l’infanzia proseguono infatti la loro attività anche nel mese di luglio. E il clima torrido di questi giorni, che segue un trend in atto ormai da alcuni anni, rende complicato per bimbi ed educatori restare per molte ore nelle strutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo nei Nidi e nelle materne: la giunta corre ai ripari tra ‘pinguini’ e carotaggi

In questa notizia si parla di: caldo - nidi - materne - carotaggi

