Robbio droga nascosta in buche nei boschi e dai corrieri con auto a noleggio | smantellata banda Un giro di cocaina da 350mila euro

Una vasta operazione dei Carabinieri di Vigevano ha smantellato un pericoloso giro di droga gestito tra Robbio Lomellina e il Nord Italia, con un traffico illecito da oltre 350 mila euro a settimana. La banda, composta da cinque uomini, nascondeva la droga in buche nei boschi e si avvaleva di corrieri con auto a noleggio. Un colpo durissimo al traffico di stupefacenti, che evidenzia ancora una volta quanto sia cruciale la lotta alle organized crime.

?????Robbio Lomellina (Pavia) – Gestivano un giro di smercio di cocaina e hashish che interessava tutto il nord Italia e che procurava un guadagno settimanale di almeno 350mila euro. I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Vigevano hanno sgominato l’attivitĂ di una banda, composta da quattro magrebini ed un italiano, tutti di etĂ compresa tra i 22 ed i 36 anni e attualmente detenuti nel carcere di Pavia, che aveva la sua base operativa a Robbio ma che smerciava lo stupefacente a cavallo di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana e Abruzzo. Un’attivitĂ di alto livello, che non interessava lo spaccio al dettaglio, ma l ’intermediazione tra i grandi corrieri internazionali, provenienti soprattutto dalla Francia, e i grossisti delle varie zone che provvedevano poi a rifornire i pusher finali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Robbio, droga nascosta in buche nei boschi e dai corrieri con auto a noleggio: smantellata banda. Un giro di cocaina da 350mila euro

In questa notizia si parla di: robbio - banda - giro - cocaina

Furto alla Lidl di Robbio: buco nel muro e cassaforte tagliata. Banda in fuga con 10mila euro - A Robbio (Pavia), nella notte tra 18 e 19 maggio, una banda di ladri ha colpito il supermercato Lidl, sfondando un muro, tagliando la cassaforte e portando via circa 10 mila euro.

Robbio, droga nascosta in buche nei boschi e dai corrieri con auto a noleggio: smantellata banda. Un giro di cocaina da 350mila euro; Robbio, i carabinieri di Vigevano smantellano banda che gestiva un ingente giro di droga nel Nord Italia; Robbio, sgominato giro di cocaina: aveva fruttato 350mila euro a settimana.

Robbio, giro internazionale di droga da 350mila euro a settimana: cinque arresti - L'operazione "Boss Rest" dei carabinieri decapita un’organizzazione che smerciava cocaina e hashish in diverse regioni, utilizzando auto a noleggio per incontrarsi coi corrieri nelle campagne pavesi ... Lo riporta msn.com

Giro di droga da 350mila euro a settimana: sgominata la banda di Robbio - In cinque gestivano un traffico internazionale di cocaina e hashish in grado di rifornire diverse regioni italiane In cinque gestivano un traffico internazionale di cocaina e hashish in grado di rifor ... Secondo ilgiorno.it