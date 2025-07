I centri commerciali in crisi | Una rete sociale per salvare i lavoratori senza più il posto

In un panorama di crisi che scuote i centri commerciali italiani, nasce una rete sociale per salvare i posti di lavoro. La recente salvezza del centro “Porte di Milano” a Cesano Boscone dimostra quanto sia fondamentale l’impegno collettivo tra imprese, sindacati e comunità locali. Ma la battaglia non si ferma qui: uniti, possiamo costruire un futuro più sicuro per tutti i lavoratori coinvolti.

Cesano Boscone (Milano) – La chiusura del centro commerciale "Porte di Milano" è stata scongiurata da un recente accordo tra la proprietà (Impresa di Costruzioni Nuova Cesano) e Ceetrus Italy (co-conduttore), ma il futuro dei lavoratori dei negozi che erano presenti all'interno del centro e del supermercato è ancora incerto. Per questo, il Comune di Cesano ha firmato con i rappresentanti delle sigle sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di Milano e con il referente di Afol Metropolitana un "Protocollo di intesa per la gestione e il superamento della crisi del Centro commerciale Porte di Milano".

