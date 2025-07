Serbia a Belgrado e in altre città nuove proteste studenti

In Serbia, le proteste studentesche infuriano a Belgrado e in altre città, con blocchi stradali che paralizzano la capitale. Gli studenti, scesi in piazza per denunciare l'arresto dei loro colleghi durante gli scontri di sabato, reclamano elezioni anticipate e un cambio di rotta politica. La tensione cresce mentre le vie principali vengono bloccate con cassonetti e materiali vari, facendo emergere un crescente malcontento popolare che minaccia di scuotere ancora di più il Paese.

In Serbia in tarda serata sono tornati i blocchi stradali attuati dagli studenti in agitazione che protestano contro l'arresto di loro colleghi prima e durante gli scontri di piazza seguiti alla grande manifestazione antigovernativa di sabato a Belgrado, e chiedono elezioni anticipate. Nella capitale sono stati bloccati con cassonetti della spazzatura e altro materiale incroci nevralgici per la circolazione automobilistica, strade di grande scorrimento, alcuni ponti sulla Sava. Come avvenuto nei giorni scorsi, quando la polizia interviene i dimostranti si spostano rapidamente ripetendo i blocchi in altri punti della città.

