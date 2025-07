Australia compagnia aerea Qantas denuncia un cyberattacco

Qantas, la compagnia aerea simbolo dell'Australia, è sotto attacco: un cyberattacco "significativo" ha compromesso i dati di sei milioni di clienti. La compagnia sta indagando sulla portata del furto, temendo che la violazione possa essere vasta. Questo incidente evidenzia le crescenti minacce informatiche nel settore aeronautico e richiama l’attenzione sull’importanza di potenziare le difese digitali per proteggere le informazioni sensibili di milioni di viaggiatori.

La compagnia aerea australiana Qantas ha avviato un'indagine su un attacco informatico "significativo", dopo che alcuni hacker hanno violato un sistema contenente dati sensibili di sei milioni di clienti. "Stiamo continuando a indagare sulla percentuale di dati rubati, anche se prevediamo che sarà significativa", ha dichiarato la compagnia in un comunicato. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Australia, compagnia aerea Qantas denuncia un cyberattacco

