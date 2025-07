Valdisotto travolta da una colata di fango e detriti | sopralluoghi e verifiche La zona non è sicura impensabile il rientro a casa degli sfollati

Valdisotto, colpita da una violenta ondata di fango e detriti, vive ancora momenti di incertezza. Dopo una notte di sfollamento, i sopralluoghi e le verifiche hanno confermato che l’area non è sicura, rendendo impensabile il rientro a casa per gli abitanti di Tola, Aquilone e San Bartolomeo. La comunità si stringe in attesa di soluzioni definitive, mentre si lavora senza sosta per garantire sicurezza e ripristino.

Valdisotto (Sondrio) – Seconda notte da sfollati per i circa sessanta residenti nelle frazioni di Tola, Aquilone e San Bartolomeo interessate nel tardo pomeriggio di lunedì dalle quattro importanti colate detritiche che hanno causato la chiusura della Strada provinciale 27 i n tre punti e interessato lo svincolo d’ingresso alla Strada statale 38 a Tola. VALDISOTTO FRANA SFOLLATI DUE PAESI - foto (ANSAANP) “Seppure e per fortuna non si contino decessi o feriti, la zona non è ancora in sicurezza – ha detto l’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori –. Il primo obiettivo è effettuare i lavori che consentano alle persone evacuate il rientro nelle loro abitazioni, ma sui tempi è presto per esprimersi, li abbiamo incontrati e ne abbiamo già parlato con loro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valdisotto travolta da una colata di fango e detriti: sopralluoghi e verifiche. “La zona non è sicura, impensabile il rientro a casa degli sfollati”

