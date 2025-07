Omicidio Pierina il movente passionale non regge per il super investigatore Denti

Nel misterioso caso di Pierina, il movente passionale vacilla sotto la lente d'ingrandimento del super investigatore Ezio Denti. La sua analisi approfondita sfida le ipotesi tradizionali, aprendo nuove prospettive su un omicidio che ha sconvolto Rimini. Con documenti e intuizioni rivoluzionarie, Denti si propone di fare luce sulla verità nascosta in via del Ciclamino, superando le apparenze e smascherando le vere motivazioni dietro il delitto.

Rimini, 2 luglio 2025 – In principio è stato un esposto. Quello depositato il 18 giugno scorso in procura a Rimini dal super investigatore privato Ezio Denti, il quale attraverso il documento vergato con l’assistenza dell’avvocato Ilenja Mehilli, aveva sottoposto all’attenzione degli investigatori tutta una serie di informazioni che Denti sostiene di aver acquisito in merito al giallo di via del Ciclamino durante il periodo in cui venne incaricato da Louis Dassilva, Valeria Bartolucci, Loris e Manuela Bianchi di scoprire eventuali collegamenti tra l’assassinio di Pierina Paganelli e l’incidente del figlio Giuliano Saponi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierina, il movente passionale non regge per il super investigatore Denti

In questa notizia si parla di: denti - investigatore - super - omicidio

Perché l’investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura per l’omicidio di Pierina Paganelli - L'investigatore Ezio Denti, coinvolto nelle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, è stato ascoltato in Questura dopo aver presentato un esposto in Procura.

Omicidio Pierina, cade definitivamente la Cam 3 Impossibile stabilire il colore della pelle dell’ignoto che passa sotto la CAM 3 la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli. Lo ha stabilito il perito del tribunale di Rimini, Sebastiano Battiato. Cade così quello che è s Vai su Facebook

Omicidio Pierina, il movente passionale non regge per il super investigatore Denti; Il super investigatore Denti presenta un esposto in procura; Omicidio Gigi Bici, un super detective ingaggiato per scagionare Barbara Pasetti.

Omicidio Pierina, il movente passionale non regge per il super investigatore Denti - Dopo l’esposto in procura, l’ex consulente dei Bianchi e Dassilva è stato sentito dalla polizia ... Scrive msn.com

Perché l’investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura per l’omicidio di Pierina Paganelli - L'investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura dopo aver presentato un esposto in Procura sull'omicidio di Pierina Paganelli ... Lo riporta fanpage.it