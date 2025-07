Caldo le isole off limits a Milano | All’Ortomercato 48 gradi nel parco si scende a 33

Milano si trasforma sotto il caldo torrido di un giorno record: mentre in piazza Duomo si sfiorano i 43 gradi, nel Parco Sempione si scende a 33, e nel parcheggio di San Siro si raggiungono i 47,5. Un vero braccio di ferro tra zone insolitamente infuocate e angoli di sollievo. Tra aria rovente e ombre rare, la cittĂ si sfida con il suo clima estremo, rivelando quanto il caldo possa colpire diverse aree in modo sorprendente.

Milano – Stessa cittĂ , stesso giorno, stessa or a, angoli diversi della cittĂ : è mezzogiorno e in piazza Duomo la temperatura al suolo (non quella percepita) è di 43 gradi, si registrano tre gradi in meno nell’area di Parco Sempione e il colore della mappa satellitare vira sul bordeaux intenso in due punti, 47,5 gradi nel parcheggio di San Siro - dove l’ombra è un miraggio - e 48 gradi tra i capannoni dell’ortomercato. C’è pure un’oasi di 33 gradi: è il Parco delle Risaie, un’area del Parco Agricolo Sud nel Comune di Milano. Sono solo cinque esempi di aree diverse - fotografate nel luglio del 2024 – all’interno della stessa isola di calore milanese che contiene decine di sfumature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it