L’estate porta con sé ondate di calore intense che mettono a dura prova la sicurezza dei lavoratori all'aperto. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro sono in prima linea, effettuando controlli rigorosi per garantire il rispetto delle normative di tutela quando le temperature superano i 35°C. La salute e la sicurezza devono sempre essere prioritarie: ecco come le autorità vigilano per proteggere chi opera sotto il sole cocente.

Como – Ondate di calore e controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per verificare l’adozione delle misure di tutela, come prevede il provvedimento dell’Inps entrato in vigore due anni fa. Quando la temperatura supera i 35 gradi, tutti i lavoratori che sono esposti a queste ondate di calore devono essere sollevati dallo svolgimento delle loro attività, a tutela della loro salute: in particolare, i settori interessati sono edilizia – e in particolare lavori di stesura del manto stradale, rifacimenti di tetti e di facciate di edifici - agricoltura e autolavaggi. Così in queste ultime due settimane, i carabinieri del Nil, hanno aggiunto queste verifiche agli abituali accertamenti, che riguardano lavoro nero, caporalato e misure di sicurezza e prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo e sicurezza sul lavoro: controlli dei carabinieri del Nil sulle norme “ondate di calore”

