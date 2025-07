I Les Votives da X Factor al concerto dei Thirty Seconds To Mars | Presto un disco in inglese Noi un prodotto televisivo? No tre musicisti che suonano da sempre

Milano si prepara a ospitare un evento imperdibile: i Thirty Seconds to Mars tornano in città con il loro incredibile tour mondiale! Dopo successi sold out e l’uscita del nuovo album “It’s the end of the world but it’s a beautiful day”, la band dei fratelli Jared e Shannon Leto si esibirà questa sera all’Ippodromo Snai San Siro. Un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia di tre musicisti che da sempre fanno della musica la loro vita. La serata promette emozioni indimenticabili!

Milano, 2 luglio 2025 – Sette anni dopo l’esibizione a Milano Rocks tornano in città i Thirty Seconds To Mars. Dopo il sold out delle date indoor a Bologna e Torino del Seasons World Tour 2024, infatti, la band dei fratelli Jared e Shannon Leto sbarca stasera all’Ippodromo Snai San Siro per proseguire il giro attorno al mondo propiziato dalla pubblicazione dell’ultimo album “It’s the end of the world but it’s a beautiful day”, uscito nel settembre 2023. Com’era già accaduto due settimane in occasione della rentrée milanese dei Duran Duran, ad aprire lo show saranno i Les Votives ( nella foto ), ospiti di tutte e quattro le tappe della band californiana nel nostro paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Les Votives da X Factor al concerto dei Thirty Seconds To Mars: “Presto un disco in inglese. Noi un prodotto televisivo? No, tre musicisti che suonano da sempre”

