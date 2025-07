Usa ' Iran aveva caricato mine su nave per bloccare Hormuz'

L'ombra di un possibile blocco dello Stretto di Hormuz si fa più concreta: a giugno, l'intelligence americana ha svelato che l'esercito iraniano ha caricato mine su diverse navi nel Golfo Persico. Un gesto strategico che sembra voler rispondere ai raid israeliani, minacciando di paralizzare una delle rotte marittime più cruciali al mondo, attraverso cui transita circa un quinto del petrolio globale. La tensione tra le potenze si intensifica, e il rischio di escalation aumenta di ora in ora.

L'intelligence americana ha rilevato che, a giugno, l' esercito iraniano ha caricato mine su diverse navi nel Golfo Persico, segno che si stesse preparando a bloccare lo stretto di Hormuz, in risposta ai raid di Israele. Lo riferiscono funzionari Usa alla Reuters. La mossa, secondo l'intelligence americana, suggeriva che Teheran aveva seriamente intenzione di chiudere una delle rotte marittime più trafficate al mondo con circa un quinto delle spedizioni globali di petrolio e gas che passa attraverso la striscia d'acqua. Non è chiaro quando l'Iran abbia portato le mine sulle navi ne' se da allora siano state scaricate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, 'Iran aveva caricato mine su nave per bloccare Hormuz'

