Caldo record e ghiacciai | Ora la fusione è più rapida aumentano i rischi di crolli

Il caldo record e la rapida fusione dei ghiacciai stanno accelerando i rischi di crolli e disastri naturali. Tre anni fa, una tragedia sulla Marmolada ci ricordò quanto siano fragili questi giganti di ghiaccio. Ora, con temperature eccezionalmente elevate e zero termico sopra i 5.000 metri, i segnali sono chiari: il nostro ambiente è in grave pericolo. Qual è lo stato di salute dei ghiacciai italiani? È solo l’inizio di un’estate di fuoco, e i prossimi mesi sveleranno il loro vero impatto.

Tre anni fa, era domenica 3 luglio 2022, un distacco sulla Marmolada provocò una strage con 11 morti. Siamo nella bolla del caldo infernale, zero termico sopra i 5mila metri sulle Alpi. Qual è oggi lo stato di salute dei ghiacciai italiani? "Siamo solo all'inizio della stagione di fusione, il bilancio si potrà fare a settembre. Ma i segnali, a grande scala europea, sono di un'estate molto calda, anche nella seconda metà di luglio e in agosto. Proiezioni da prendere naturalmente con tutti i condizionali del caso". Parte da questa premessa Daniele Cat Berro, esperto del Comitato glaciologico italiano e della Società meteorologica italiana presieduta da Luca Mercalli.

