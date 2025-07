Manchester City che cerca di riportare Star dall’Arabia Saudita in mossa di shock | rapporto

Il Manchester City torna al centro delle attenzioni con una mossa sorprendente: cercare di riportare stelle dall'Arabia Saudita, scuotendo il mercato e lasciando tutti senza parole. Una strategia audace per risollevare le sorti di una stagione difficile, segnata anche dalla mancata qualificazione alla Coppa del Mondo di club. Con nuovi acquisti all’orizzonte, i Citizens puntano a riscrivere il proprio destino e a sorprendere ancora una volta il panorama calcistico internazionale.

Sito inglese: Il Manchester City è stato scaricato dalla Coppa del Mondo di club da al-Hilal nel round di 16. Si è aggiunto alla loro stagione disastrosa, che li ha visti non raccogliere argenteria per la prima volta in quasi un decennio. Hanno tentato un intervento chirurgico di squadra prima che il torneo iniziasse, firmando Rayan Cherki, Tijani Reijnders e Rayan Ait-Nourti, ma sembra che più acquisti potrebbero essere in ordine se vogliono raggiungere di nuovo il loro livello. Ti potrebbe piacere Manchester City schierata da 5 milioni di euro che li ha “affascinati ai Mondiali del Club. Guardiola sembra scioccato (Credito immagine: Getty) La performance di Al-Hilal ha visto diverse persone brillare, ma niente di più del portiere Bono, che ha realizzato 10 parate, incluso uno dei salvataggi dell’anno a Savinho. 🔗 Leggi su Justcalcio.com