Sud: Musumeci, ‘aprire una grande vertenza con il governo centrale’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo il dovere di mettere insieme tutte le forze politiche, le sensibilità civiche, le associazioni che si muovono nelle regioni del Sud per aprire una sorta di grande vertenza con il governo centrale, sapendo di portare al tavolo temi essenziali e prioritari. Il deficit strutturale è un tema non nuovo ma va affrontato in maniera seria e radicale, altrimenti il Sud sarà condannato a restare sempre indietro”. Così Nello Musumeci nell’intervista su Sky a a Maria Latella.L'articolo Sud: Musumeci, ‘aprire una grande vertenza con il governo centrale’ CalcioWeb. calcioweb.eu

