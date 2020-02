Sarri: «Se la Juve vuole continuare a vincere, non può essere più superficiale» (Di domenica 9 febbraio 2020) Sarri: «Abbiamo differenza di rendimento, prestazione e risultati tra casa e trasferta. Volevamo risolverlo stasera ma non era difficile. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Dopo due pali siamo andati in vantaggio. È difficile commentare come abbiamo preso il primo gol. Se vogliamo che la Juventus continui a vincere non possiamo commettere errori di superficialità. I meriti del Verona sono indubbi, ci hanno aggredito con cuore e anima. Ma noi lo sapevamo, sapevamo come sarebbe andata la fase iniziale della partita, sapevamo che la partita ci avrebbe concesso opportunità e infatti siamo andati in vantaggio. La testa è uno degli aspetti più importanti, si comanda la tattica e la prestazione fisica. È tutto collegato, dobbiamo capire che vincere non è scontato, è difficile, sta diventando sempre più difficile. Bisogna lottare di più, sporcarsi di più e non avere cali ... ilnapolista

