Sanremo 2020, Ruggeri invita Bugo a Una Storia da Cantare (Di domenica 9 febbraio 2020) Bugo senza Morgan da Sanremo 2020 a Una Storia da Cantare: Enrico Ruggeri annuncia dall'Ariston l'intenzione di invitare Bugo in una delle tre puntate del nuovo ciclo al via la prossima settimana. "Lo dico qui: nella prima puntata vorrei avere ospite un grande amico, Bugo" dice Enrico Ruggeri che così offre un netto endorsement al collega e amico cantautore dopo quanto successo nelle ultime ore prima sul palco dell'Ariston e poi tra dichiarazioni incrociate (qui la verità di Morgan), post social, conferenze stampa in simultanea in posti diversi del triangolo delle Bermuda che a Sanremo è delimitato da Ariston - Hotel Globo - Palafiori. Sanremo 2020, Bugo svela la sua versione in conferenza stampa: diretta Sanremo 2020, Ruggeri invita Bugo a Una Storia da Cantare pubblicato su TVBlog.it 08 febbraio 2020 23:47. blogo

