Sanremo 2020, Bugo lascia il palco dell’Ariston durante l’esibizione con Morgan: squalificati (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, Bugo lascia il palco dell’Ariston durante l’esibizione Bugo ha lasciato nel corso dell’esibizione con Morgan del brano Sincero il palco dell’Ariston. Momenti di imbarazzo, con Amadeus e Fiorello che intervengono per provare a capire cosa sia successo. Già quando i due artisti sono stati annunciati da Amadeus, sembrava che qualcosa non andasse alla perfezione. Morgan infatti ha iniziato a fare le scale, mentre Bugo è arrivato dopo qualche secondo. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Se Bugo non dovesse tornare sul palco per completare l’esibizione, i due sarebbero automaticamente esclusi dal Festival. Il motivo dell’uscita inaspettata di Bugo è dovuto al fatto che Morgan, all’inizio della performance, ha cambiato il testo del loro brano, cantando: “Le brutte intenzioni e la maleducazione, la tua ... tpi

