Pensioni ultime notizie: età pensionabile 2022 a 67 anni, la circolare Inps (Di sabato 8 febbraio 2020) Pensioni ultime notizie: età pensionabile 2022 a 67 anni, la circolare Inps Pensioni ultime notizie: i requisiti per andare in pensione e l’incremento alla speranza di vita non aumenteranno fino al 2023, a precisarlo una recente circolare Inps sulla scorta di quanto disposto dal decreto pubblicato il 5 dicembre 2019 dai ministeri di Economia e Lavoro. Pensioni ultime notizie: uscite anticipate, importo medio assegnoSegui Termometro Politico su Google News Pensioni ultime notizie: requisiti anagrafici e contributivi Con circolare numero 19 del 7 febbraio 2020, l’Inps precisa il requisito anagrafico per quanto riguarda la pensione di vecchiaia degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alla gestione separata: dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 si potrà uscire dal lavoro al compimento dei 67 anni. Tale requisito sarà adeguato alla speranza di vita ... termometropolitico

