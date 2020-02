Pagelle Verona Juventus: bene Ronaldo, flop Pjanic (Di sabato 8 febbraio 2020) Pagelle Verona Juventus – La Juventus frena sul campo del Verona: 2-1 il risultato, con Ronaldo che con un coast to coast apre le marcature. Poi arriva il pareggio firmato Borini per i gialloblu. A quattro minuti dalla fine arriva il penalty trasformato da Pazzini a gelare i bianconeri. La Juve non fa sua la partita e perde l’opportunità di allungare sulle rivali, Sarri esce dal Bentegodi con un ko. bene CR7, flop Pjanic. Pagelle Verona Juve: bene Ronaldo, flop Pjanic Szczesny 6 Cuadrado 6 De Ligt 6 Bonucci 5,5 Alex Sandro 6 Bentancur 6 (De Sciglio sv) Pjanic 5 Rabiot 6 D.Costa 6 (Ramsey 6) Higuain 5,5 (Dybala 6) Ronaldo 7 All. Sarri 6 Gli avversari Silvestri 6,Rrahmani 5,5, Gunter 6, Kumbulla 7, Faraoni 6,5, Amrabat 7, Veloso 6 (Verre 6), Lazovic 6 (Dimarco sv), Pessina 6, Zaccagni 5,5 (Pazzini 6,5), Borini 6,5. All. Juric 7 juvedipendenza

