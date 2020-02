Morgan insulta Bugo che se ne va, sono squalificati da Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Clamoroso durante l’esibizione di Bugo e Morgan con Sincero. Quasi subito però il compare di Morgan scappa dal palco e non si trova più. Il musicista ha cambiato il testo insultando il compagno dopo la pessima esibizione di ieri sere dicendogli: “Ricordati chi ti ha portato qui”. L’esibizione è clamorosamente interrotta con Fiorello che corre sul palco e cerca di limitare i danni. Risate e sconcerto in sala stampa. Ecco il video di #Morgan e #Bugo…Senza parole, Morgan non ti sei regolato, indifendibile! #Sanremo2020#FestivalDiSanremo pic.twitter.com/byupdbNYun — Silvia Casoli (@SilviaCasoli) February 8, 2020 Fiorello prova a stemperare la tensione: “i danni li hai fatti te quando li hai messi insiem”. Poi lancia una battuta provocatoria: “Eleggiamo il vincitore e domani non veniamo. Ma chi se ne frega della pubblicità avete il canone”. Amadeus informa che se non torneranno ... giornalettismo

